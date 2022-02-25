Qual é o dom de Mirabel no filme Encanto

Mirabel, a protagonista do filme da Disney, faz parte dos Madrigal, uma mágica família colombiana que vive em meio às montanhas.





Cuidado! Se você ainda não assistiu a Encanto, o texto a seguir contém spoilers!

Em Encanto, filme indicado em três categorias ao Oscar 2022 e que você já pode ver no Disney+, mergulhamos na história ancestral dos Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica, localizada em uma montanha escondida da Colômbia.

Mas a magia não está apenas na casa. Os integrantes deste grupo familiar têm um dom único que lhes foi dado quando ainda eram pequenos. No entanto, essa bênção não será ofertada igualmente para todos: Mirabel, a protagonista da história, não a recebe.

Quem é Mirabel Madrigal e porque ela não recebeu um dom mágico em Encanto

A protagonista (dublada por Mari Evangelista) é a filha mais nova de Julieta (Andrezza Massei) e Augustin (Roberto Rocha). Ela é uma jovem otimista que usa a criatividade para resolver problemas de forma realista.

Quando tinha 5 anos, chegou sua hora de tomar parte na tradição da família e abrir a “porta mágica” que lhe daria seu dom. No entanto, quando ela se aproximou da vela milagrosa que sua avó Alma (dublada por Márcia Fernandes) guarda, a porta não abriu. Então, enquanto ela acaba sendo deixada de lado por sua condição, Mirabel faz de tudo para provar suas capacidades, apesar de não haver um dom mágico nela.

De todo jeito, ela é a chave que vai permitir encontrar a solução para os problemas que o Encanto apresenta quando a magia começa a falhar para todos da família.