Qual é o papel das formigas no filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Elas são muitas – e estão tramando algo na nova produção com Scott Lang. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania conquistou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), que não para de se expandir. Presos no Reino Quântico, os personagens devem enfrentar vários desafios – mas não sem antes fazer experiências com formigas!

Assim como na história do próprio Homem-Formiga, elas ocupam um lugar importante ao longo deste novo filme. Por isso, é importante destacar seu papel nessa franquia que traz grandes revelações.







O que acontece com as formigas em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?





No filme, ao lado de Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) está Hank Pym (Michael Douglas), seu parceiro. Eterno fã de formigas, ele agora continua a fazer experiências com elas no porão de sua casa.

Nessa produção da Marvel Studios, a pequena Cassie Lang (Kathryn Newton), cresceu e se tornou uma jovem determinada e que tem uma grande paixão pela ciência – fazendo jus ao legado de sua família.

Dessa forma, junto com Hank, Cassie estuda esses insetos em particular, para poder explorar o Reino Quântico, mas sem sair de casa. No entanto, a experiência não sai exatamente como o esperado.

Isso porque todos – Cassie, Hank, Janet, Scott (Paul Rudd) e Hope (Evangeline Lilly) – são levados de volta a este universo perigoso e desconhecido.

Por outro lado, as formigas que faziam parte do experimento de Hank e Cassie seguiram um rumo inesperado. Isso porque elas também foram levadas para o Reino Quântico.

Dotadas de força e inteligência aprimoradas pelos experimentos de Cassie e Hank, elas agora são uma multidão – e têm mais poder do que se poderia imaginar! E, ao fim, serão parte crucial da batalha contra o vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

