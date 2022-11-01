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Qual é o significado de “Chorona”, a canção de Viva: A Vida é uma Festa

1 de novembro de 2022
1 de novembro de 2022

A popular canção mexicana é interpretada no filme por dois personagens. Descubra tudo sobre esta famosa música tema!


A música é um dos temas centrais da história de Viva: A Vida é uma Festa – , disponível no Disney+. E “Chorona” é uma das canções da animação, repleta de referências à cultura e tradições mexicanas.

A história da produção se concentra em Miguel, um menino que sonha em ser cantor. Entretanto, seu desejo é frustrado porque sua família o proíbe de fazer música.

Acidentalmente, ele chega à Terra dos Mortos, onde busca ajuda para reverter essa decisão familiar. E a interpretação da popular melodia mexicana ocorre em um momento-chave da obra.

A seguir, descubra todos os detalhes de “Chorona”:


Viva - A Vida é uma Festa


"Chorona": qual é o significado da música de Viva: A Vida é uma Festa

Chorona” é uma versão da canção “La Llorona”, uma música mexicana originária do istmo de Tehuantepec, em Oaxaca. A melodia popular não tem um autor específico e possui muitas versões

Acredita-se que tenha entre 200 e 300 versos e, embora seja uma das músicas mais famosas do México, ainda há um mistério sobre quem é a Chorona. Algumas versões dizem que é uma mulher que chora por seus filhos perdidos e outras falam de uma jovem que morreu de amor.

A música foi interpretada por diversos artistas latinos, como Chavela Vargas, Lola Beltrán, David Záizar, Óscar Chávez, Lila Downs, Raphael e Rosalía.


Em que ponto de Viva: A Vida é uma Festa eles cantam “Chorona”?

A interpretação da canção popular ocorre em um momento importante da animação musical. É quando Mamá Amélia, tataravó de Miguel, aparece acidentalmente no palco onde Ernesto de la Cruz ia se apresentar.

Após um breve momento de nervosismo por estar em um palco, na frente de milhares de pessoas, Mamá Amélia canta essa música. Furioso com a situação, Ernesto de la Cruz sobe ao palco e finaliza o número com ela.


Ernesto de la Cruz Coco


Quem são os cantores de “Chorona” em Viva - A Vida é uma Festa

Na versão brasileira do filme, a música é interpretada por Adriana Quadros e Nando Pradho, que dublam Mamá Amélia e Ernesto de la Cruz, respectivamente.

Enquanto isso, na versão em inglês, “La Llorona” é interpretada por Antonio Sol e Alanna Ubach. Não perca Viva - A Vida é uma Festa, disponível no Disney+!

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