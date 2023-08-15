Qual foi a primeira cena pós-créditos do Universo Cinematográfico Marvel?

Relembre como foi a primeira cena pós-créditos e a “pista” que ela deixou para o futuro do UCM. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



As cenas pós-créditos tornaram-se uma marca registrada das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Os espectadores criaram o hábito de ficar no cinema até todos os créditos acabarem para saber qual seria a surpresa ou “pista” que a cena pode trazer para uma futura produção.

Só que você lembra de como tudo isso começou?









A primeira cena pós-créditos do UCM foi em Homem de Ferro



O ano era 2008. O filme Homem de Ferro (disponível no Disney+) chegava aos cinemas mostrando como Tony Stark (Robert Downey Jr.) tornou-se o famoso super-herói da Marvel.

Ao final do longa-metragem, após Stark revelar ao mundo que é o Homem de Ferro, vem a primeira cena pós-créditos do UCM. O protagonista chega em casa e é surpreendido pela presença de Nick Fury (Samuel L. Jackson), o então diretor da S.H.I.E.L.D.

“Acha que é o único super-herói do mundo? Senhor Stark, você faz parte de um universo maior, só não sabe disso ainda. Eu estou aqui para falar sobre o projeto ‘iniciativa Vingadores’”, diz Fury, já antecipando o que viria pela frente nos próximos filmes.

Àquela altura, Tony Stark sequer conhecia super-heróis como Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e provavelmente jamais imaginou tudo que eles enfrentariam juntos no futuro.









Saiba mais sobre Nick Fury e o UCM em Invasão Secreta



A primeira cena pós-crédito do UCM foi também a primeira vez que o público viu Nick Fury nas telas.

E agora você pode ver o personagem de Samuel L. Jackson também em Invasão Secreta, a mais recente série lançada pela Marvel Studios no Disney+. Aproveite!

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