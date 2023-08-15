Cancel
NOVIDADES MARVEL

Qual foi a primeira cena pós-créditos do Universo Cinematográfico Marvel?

15 de agosto de 2023
15 de agosto de 2023

Relembre como foi a primeira cena pós-créditos e a “pista” que ela deixou para o futuro do UCM. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


As cenas pós-créditos tornaram-se uma marca registrada das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). 

Os espectadores criaram o hábito de ficar no cinema até todos os créditos acabarem para saber qual seria a surpresa ou “pista” que a cena pode trazer para uma futura produção.

Só que você lembra de como tudo isso começou?


A primeira cena pós-créditos do UCM foi em Homem de Ferro


O ano era 2008. O filme Homem de Ferro (disponível no Disney+) chegava aos cinemas mostrando como Tony Stark (Robert Downey Jr.) tornou-se o famoso super-herói da Marvel.

Ao final do longa-metragem, após Stark revelar ao mundo que é o Homem de Ferro, vem a primeira cena pós-créditos do UCM. O protagonista chega em casa e é surpreendido pela presença de Nick Fury (Samuel L. Jackson), o então diretor da S.H.I.E.L.D.

“Acha que é o único super-herói do mundo? Senhor Stark, você faz parte de um universo maior, só não sabe disso ainda. Eu estou aqui para falar sobre o projeto ‘iniciativa Vingadores’”, diz Fury, já antecipando o que viria pela frente nos próximos filmes.

Àquela altura, Tony Stark sequer conhecia super-heróis como Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e provavelmente jamais imaginou tudo que eles enfrentariam juntos no futuro.


Saiba mais sobre Nick Fury e o UCM em Invasão Secreta


A primeira cena pós-crédito do UCM foi também a primeira vez que o público viu Nick Fury nas telas.

E agora você pode ver o personagem de Samuel L. Jackson também em Invasão Secreta, a mais recente série lançada pela Marvel Studios no Disney+. Aproveite!

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set