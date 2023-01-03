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Qual foi o primeiro filme da Disney?

3 de janeiro de 2023
3 de janeiro de 2023

Descubra qual produção se tornou um marco na História do cinema – e, ainda hoje, encanta a crianças e adultos. 


Walt Disney abriu um precedente na História do cinema com a realização de seu primeiro longa-metragem de animação. Mas antes, ele já havia surpreendido a todos com O Vapor Willie, primeiro curta de animação a sincronizar imagem e som.

No entanto, o cartunista e produtor cinematográfico deixou sua marca indelével e inspirou novas gerações através do tempo com aquela que é considerada uma de suas obras-primas: Branca de Neve e os Sete Anões.

Considerada uma das aventuras mais ousadas da indústria, o primeiro filme de animação da Disney foi um sucesso em todos os sentidos e continua a cativar adultos e crianças com sua magia.

Qual foi o primeiro filme de animação de Walt Disney?

Não é novidade que o primeiro longa-metragem de animação de Walt Disney foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. A produção, que lançou o legado da animação Disney é, sem dúvidas, um marco.

Branca de Neve e os Sete Anões

Há, inclusive, um documentário intitulado Primeiro Longa-Metragem da Disney: Criando Branca de Neve e os Sete Anões, disponível no Disney+, que aborda a importância da obra.

"Branca de Neve é ​​a pedra angular porque, tudo o que se seguiu, todos os filmes de animação, as produções live-action, os parques temáticos, tudo o que a Disney fez depois foi baseado naquele filme", ​​observou o historiador de cinema Brian Sibley no especial.

Wolfgang Reitherman, animador do Walt Disney Studios, também comentou sobre a produção: "Walt sempre teve a intenção de fazer esse filme e nunca teria se contentado em fazer apenas curtas-metragens. Ele adorava a história da Branca de Neve e nela pôs mais de si mesmo do que em qualquer outro filme", disse.

Branca de Neve e os Sete Anões

"O que Walt Disney fez em sua primeira animação foi abordar um conto europeu com uma visão americana. É por isso que era essencial preservar, de alguma forma, a genuinidade do próprio conto. A chave estava no design visual", explica Michael Giaimo, diretor de Arte dos Estúdios Walt Disney.

Já se passaram 85 anos desde seu lançamento e Branca de Neve e os Sete Anões ainda é uma das histórias favoritas de muita gente. A jovem princesa que cai em um sono profundo após morder uma maçã enfeitiçada inspira diversos contos e histórias até os dias atuais. E esse conto pode ser visto por gerações, exclusivamente no Disney+

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