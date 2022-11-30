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Qual foi o primeiro filme do UCM?

30 de novembro de 2022
30 de novembro de 2022

Universo Cinematográfico Marvel é composto por dezenas de super-heróis. Relembre quem foi o primeiro a ganhar seu próprio longa-metragem!


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) transformou a forma de assistir aos filmes de super-heróis. Com diferentes fases, é possível ver todos esses personagens nas produções disponíveis no Disney+.

Além disso, há uma ordem cronológica dos filmes, o que torna as aventuras bastante conectadas. Toda essa aventura pelo Universo Marvel começou em 2008. Mas você sabe de qual filme estamos falando?

Relembre, abaixo, qual foi a produção que estreou o UCM:

Homem de Ferro

Qual foi o primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel?

O primeiro longa-metragem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é Homem de Ferro, estrelado por Robert Downey Jr. Na trama, ele interpreta Tony Stark, um bilionário que é sequestrado e obrigado a construir uma arma para terroristas.

Neste processo, Stark acaba desenvolvendo uma armadura de alta tecnologia para fugir do cativeiro. Assim, surge o Homem de Ferro, que passa a combater o crime nas ruas.

Onde assistir aos filmes do UCM online?

Todos os filmes do UCM podem ser vistos no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

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