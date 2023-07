Qual o destino de G’iah, vivida por Emilia Clarke, no final de Invasão Secreta

Descubra como a trajetória de G'iah terminou na série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Depois de muita intriga e tensão, Invasão Secreta chegou ao fim. A série da Marvel Studios – disponível na íntegra no Disney+ – traz personagens conhecidos, como Nick Fury (Samuel L. Jackson) e outros novos, como G'iah, interpretada por Emilia Clarke.

Na trama, Fury retorna ao planeta Terra para impedir os planos de um grupo de rebeldes Skrulls. Enquanto isso, G'iah, a filha do Skrull Talos (Ben Mendelsohn), parece estar do lado de Gravik (Kingsley Ben-Adir), líder dos rebeldes.









Invasão Secreta: o final da história de G’iah



No último episódio de Invasão Secreta, a personagem de Emilia Clarke tem um intenso confronto com Gravik. Após ambos se transformarem em super Skrulls, eles têm uma das lutas mais ferozes da série. No final, G’iah é a vencedora.

Em seguida, a jovem ajuda a libertar os humanos que foram sequestrados pelos Skrulls, incluindo o coronel James Rhodes (Don Cheadle) e Everett Ross (Martin Freeman).

No final do episódio, G'iah se encontra com a chefe do Serviço Secreto Inglês, Sonya Falsworth (Olivia Colman), que propõe uma aliança à jovem a fim de buscar a paz e a proteção entre os Skrulls sobreviventes e parte da humanidade.





