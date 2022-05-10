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Quando Doutor Estranho e Wanda Maximoff se conhecem

10 de maio de 2022
10 de maio de 2022

Relembre alguns acontecimentos anteriores ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, produção na qual esses super-heróis se juntam ao MCU. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Doutor Estranho e Wanda Maximoff se encontram pessoalmente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo filme da Marvel Studios que está sendo exibido em todos os cinemas do Brasil.

Mesmo sendo aliados dos Vingadores nos filmes anteriores do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), curiosamente eles não compartilharam nenhuma cena. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), super-heróis que se destacam por suas incríveis habilidades mágicas, se encontram frente a frente pela primeira vez na nova produção da Marvel para o cinema.


Os caminhos de Doutor Estranho e Wanda Maximoff na saga Os Vingadores

Em Vingadores: Guerra Infinita, Maximoff permanece na Terra o tempo todo, onde ela defende Visão de ataques inimigos. Enquanto Doutor Estranho viaja para o planeta Titã, junto com o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, para impedir os planos de Thanos.

Já em Vingadores: Ultimato, ambos são vítimas do “estalo” de Thanos. Mas eles retornam e participam da última batalha e assistem ao funeral de Tony Stark. Mas, em nenhum momento, seus caminhos realmente se cruzam... Até o novo filme de Doutor Estranho.


Wanda Maximoff faz parte de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Wanda Maximoff participou de várias produções do MCU demonstrando seus incríveis poderes, tanto que, em 2021, ganhou sua própria série: WandaVision, disponível no Disney+. Mas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, novos desafios a aguardam.

Descubra mais sobre a mágica alucinante e os perigos incríveis que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura reservam para o público. O novo filme da Marvel Studios, dirigido por Sam Raimi, já está em todos os cinemas brasileiros.



Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado

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