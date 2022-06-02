Cancel
Novidades Marvel

Quando estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no Disney+

2 de junho de 2022
2 de junho de 2022

Em breve será possível ver e rever as histórias do mais novo filme da Marvel Studios em qualquer lugar.


Os fãs da Marvel Studios já podem acompanhar nos cinemas de todo o Brasil a fascinante trama de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com o britânico Benedict Cumberbatch dando vida novamente ao personagem-título, a produção explora o Multiverso, expandindo ao limite as múltiplas realidades conhecidas no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

A boa notícia é que os assinantes Disney+ que querem ver e rever a produção já poderão fazer isso em breve, no conforto de casa — ou onde quiserem. Isso porque já foi definida a data em que o longa será disponibilizado na plataforma.

Doutor Estranho


Que dia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega ao Disney+

doutor estranho


O filme que traz Xochitl Gomez no papel de America Chavez chegou aos cinemas no dia 4 de maio. E está previsto que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega ao Disney+ no próximo dia 22 de junho.

Enquanto aguarda a estreia no streaming, é possível assistir a todas as produções dos Estúdios Marvel no serviço de assinatura. Aproveite para acompanhar todas as notícias e novidades sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura diretamente no site da Disney Brasil

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set