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Quando estreia Desencantada no Disney+

16 de setembro de 2022
16 de setembro de 2022

A sequência de Encantada chega ao Disney+ em breve com o elenco original e uma história nova e comovente. Saiba mais sobre o filme!


Falta muito pouco para o público ver no Disney+ o filme Desencantada, que retoma a história de Giselle (Amy Adams) 15 anos depois que ela se casou com Robert (Patrick Dempsey) e mudar para uma pequena cidade para viverem felizes para sempre – teoricamente.

Conheça mais sobre o filme Desencantada e saiba quando ele chega ao serviço de streaming.

Quando estreia Desencantada no Disney+?

Desencantada, a sequência do sucesso Encantada (2007), estreará na Disney+ no dia 18 de novembro. O filme é dirigido por Adam Shankman, produzido por Barry Josephson e conta com a atriz Amy Adams como uma das protagonistas.

A produção também apresenta novas músicas de Alan Menken e Stephen Schwartz.

Desencantada

Sobre o que é Desencantada?

A trama segue a vida de Giselle, que está cansada com Robert. Ela e sua família decidem se mudar para Monroeville, uma pacata comunidade suburbana em busca de uma vida de conto de fadas.

Infelizmente, a mudança não resolve todos os seus problemas. A cidade tem outras regras e uma “rainha”: Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir ainda mais deslocada.

Giselle se sente frustrada e tenta usar a magia de Andalasia para resolver seus problemas, mas acidentalmente transforma a cidade em um verdadeiro conto de fadas e coloca a felicidade de sua família em risco. Será que ela vai conseguir resolver a situação e viver, de fato, o sonhado “felizes para sempre”? Descubra, em breve, em Desencantada.

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