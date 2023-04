Quando estreia Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+

No novo filme do Homem-Formiga, os personagens da Marvel exploram o Reino Quântico e descobrem novas e estranhas criaturas.



Atenção, fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)! O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está muito próximo de estrear com exclusividade no Disney+.

O longa, o terceiro baseado no super-herói, lançado nos cinemas em fevereiro de 2023, chegará ao serviço de streaming no dia 17 de maio.

Quem já acompanha a saga do Homem-Formiga irá reencontrar os atores Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, que reprisam os papéis de seus amados personagens.

Saiba mais sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.







Qual a história de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





No novo filme, Scott Lang (Rudd) e Hope van Dyne (Lilly) continuam suas aventuras como os super-heróis Homem-Formiga e a Vespa.

Ao lado dos pais de Hope, Hank Pym (Douglas) e Janet van Dyne (Pfeiffer), e da filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a dupla explora o misterioso e perigoso Reino Quântico.

Lá, descobrem novas e estranhas criaturas e embarcam em uma jornada que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível.

Enquanto o dia do lançamento no Disney+ não chega, você pode assistir a Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018) no serviço de streaming.

Para saber todas as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!