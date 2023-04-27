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Quando estreia Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+

27 de abril de 2023
27 de abril de 2023

No novo filme do Homem-Formiga, os personagens da Marvel exploram o Reino Quântico e descobrem novas e estranhas criaturas. 


Atenção, fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)! O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está muito próximo de estrear com exclusividade no Disney+.

O longa, o terceiro baseado no super-herói, lançado nos cinemas em fevereiro de 2023, chegará ao serviço de streaming no dia 17 de maio.

Quem já acompanha a saga do Homem-Formiga irá reencontrar os atores Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, que reprisam os papéis de seus amados personagens. 

Saiba mais sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Qual a história de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

No novo filme, Scott Lang (Rudd) e Hope van Dyne (Lilly) continuam suas aventuras como os super-heróis Homem-Formiga e a Vespa

Ao lado dos pais de Hope, Hank Pym (Douglas) e Janet van Dyne (Pfeiffer), e da filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a dupla explora o misterioso e perigoso Reino Quântico.

Lá, descobrem novas e estranhas criaturas e embarcam em uma jornada que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível. 

Enquanto o dia do lançamento no Disney+ não chega, você pode assistir a Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018) no serviço de streaming. 

Para saber todas as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!

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