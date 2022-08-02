Baby Groot está chegando em breve ao Disney+, com uma coleção de curtas animados da Marvel Studios.

É impossível proteger a galáxia dessa carinha de travesso! Estamos falando de Baby Groot, que está chegando ao Disney+ em breve com sua própria série, Eu Sou Groot, nova animação da Marvel Studios.

A produção é uma coleção de cinco curtas originais estrelando Baby Groot, que exploram seus dias de glória enquanto cresce – e se mete em problemas entre as estrelas.

Além da pequena árvore favorita de todos, a obra contará com vários personagens novos e inusitados.



Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+

Quando Eu Sou Groot estreia no Disney+?

Eu Sou Groot estreia com exclusividade no Disney+ em 10 de agosto.

Os cinco curtas serão disponibilizados na plataforma em conjunto, para que o público possa mergulhar em uma das séries mais engraçadas da Marvel Studios.

Quem está por trás de Eu Sou Groot?

O ator Vin Diesel, que já faz a voz de Groot na franquia Guardiões da Galáxia, retorna para dar voz a Baby Groot.

O roteiro e direção estão a cargo de Kirsten Lepore, e a produção executiva é de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e James Gunn.

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