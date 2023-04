Quando Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia nos cinemas

A nova produção da Marvel traz Chris Pratt mais uma vez no papel do protagonista Peter Quill.



Star-Lord (Chris Pratt) e companhia em breve estarão de volta em Guardiões da Galáxia Vol. 3, que estreia dia 4 de maio nos principais cinemas de todo o Brasil.

O filme terá sessões especiais de pré-estreia no dia 3 de maio, e a pré-venda de ingressos tanto para estas quanto para as sessões regulares já começou.

As entradas podem ser adquiridas online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.







Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial 2 Legendado



O que esperar de Guardiões da Galáxia Vol. 3





Peter Quill/Star-Lord e seu querido grupo de desajustados está trabalhando duro para fazer de Lugarnenhum um verdadeiro porto seguro para eles e todos os refugiados deslocados pelo universo hostil afora.

No entanto, o passado turbulento de Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) não demora a alcançar o time.

Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoë Saldaña) precisará reunir sua equipe para uma missão perigosa: salvar a vida de Rocket – uma missão que, se falhar, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

Não perca a estreia de Guardiões da Galáxia Vol. 3 no dia 4 de maio nos cinemas de todo o Brasil. Aproveite e garanta já o seu ingresso! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!