Quando Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia?

Primeira produção da Fase 5 da Marvel levará o público diretamente ao Reino Quântico.
Após o final emocionante da Fase 4 da Marvel com Pantera Negra: Wakanda para Sempre, os fãs esperam ansiosos pela estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas.
A nova produção da Marvel Studios dá início à Fase 5, que vem prometendo ainda mais emoções, ação, aventura e adrenalina. O longa chega às salas de exibição brasileiras no dia 16 de fevereiro.
Veja mais detalhes sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania abaixo:
Qual é o elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania
Os atores Paul Rudd e Evangeline Lilly estão de volta ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) reprisando seus papéis de Scott Lang/Homem-Formiga e Hope Van Dyne/Vespa.
Além deles, participam do longa os atores Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton e Jonathan Majors.
Qual é a história de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania
Scott e Hope se unem a Hank Pym (Douglas) e Janet Van Dyne (Pfeiffer) – pais de Hope – e a Cassie Lang (Newton) – filha de Scott – em uma aventura surpreendente.
Juntos, o grupo explora o Reino Quântico, onde interagem com estranhas criaturas em uma jornada que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível.
Quando Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas?
Arrume sua bagagem e viaje você também para o Reino Quântico! Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia dia 16 de fevereiro em todo o Brasil! Não perca!
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