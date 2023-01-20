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Quando Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia?

20 de janeiro de 2023
20 de janeiro de 2023

Primeira produção da Fase 5 da Marvel levará o público diretamente ao Reino Quântico.


Após o final emocionante da Fase 4 da Marvel com Pantera Negra: Wakanda para Sempre, os fãs esperam ansiosos pela estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas.

A nova produção da Marvel Studios dá início à Fase 5, que vem prometendo ainda mais emoções, ação, aventura e adrenalina. O longa chega às salas de exibição brasileiras no dia 16 de fevereiro.

Veja mais detalhes sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania abaixo:

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Qual é o elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Os atores Paul Rudd e Evangeline Lilly estão de volta ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) reprisando seus papéis de Scott Lang/Homem-Formiga e Hope Van Dyne/Vespa.

Além deles, participam do longa os atores Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton e Jonathan Majors.

Qual é a história de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Scott e Hope se unem a Hank Pym (Douglas) e Janet Van Dyne (Pfeiffer) – pais de Hope – e a Cassie Lang (Newton) – filha de Scott – em uma aventura surpreendente.

Juntos, o grupo explora o Reino Quântico, onde interagem com estranhas criaturas em uma jornada que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível.

Quando Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas?

Arrume sua bagagem e viaje você também para o Reino Quântico! Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia dia 16 de fevereiro em todo o Brasil! Não perca!

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