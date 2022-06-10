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Quando Lightyear estreia nos cinemas?

10 de junho de 2022
10 de junho de 2022

Confira a partir de quando as aventuras espaciais do famoso astronauta Buzz Lightyear estarão disponíveis nos cinemas de todo o Brasil.


Em breve o público vai embarcar nas aventuras do Patrulheiro Espacial mais querido da Disney e Pixar! A animação contará as aventuras do astronauta Buzz Lightyear — que serviu de inspiração para o famoso brinquedo de Andy na franquia Toy Story, toda disponível no Disney+.

Faltam poucos dias para a chegada de Lightyear aos cinemas de todo o Brasil. Saiba mais sobre essa grande estreia.

Lightyear estreia nos cinemas


Com ingressos em pré-venda desde o último dia 2 de junho, Lightyear estreia no dia 16 de junho nos cinemas de todo o Brasil, com sessões dubladas e legendadas, em 2D e 3D, a depender da disponibilidade do cinema.


Lightyear | Trailer Oficial 3 Legendado


Qual a história de Lightyear?

No novo longa de animação, Buzz e sua tripulação são abandonados em um planeta hostil 4,2 milhões de anos-luz distante da Terra. Um grupo de recrutas e um charmoso gato-robô chamado Sox são seus companheiros na busca de encontrar um caminho entre o tempo e o espaço para voltar para casa.

Mas as coisas se complicam quando Zurg e seu exército de robôs ​​chegam ao planeta em que Buzz está em uma missão misteriosa. Não perca essa nova aventura exclusivamente nos cinemas de todo o país!

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