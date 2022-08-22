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Quando Thor: Amor e Trovão estreia no Disney+?

22 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022

Diretamente da Marvel Studios, a mais recente aventura do Deus do Trovão chega em breve ao Disney+.


Seja para testemunhar a transformação de Jane Foster (Natalie Portman) em Poderosa Thor, ou para ver e rever o julgamento de Thor (Chris Hemsworth) por Zeus (Russell Crowe), Thor: Amor e Trovão, produção da Marvel Studios, estreia em breve no Disney+.

A plataforma de streaming traz com exclusividade o novo filme protagonizado pelo filho de Odin. Prestes a se “aposentar” da vida de super-herói, Thor precisa voltar à batalha e enfrentar um poderoso inimigo.

Com a ajuda de aliados novos e antigos – e uma grande surpresa ao ver sua ex-namorada usando o Mjolnir – o irmão de Loki enfrentará Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).


Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption


Quando Thor: Amor e Trovão estreia no Disney+?

Diretamente dos cinemas para sua casa, o longa Thor: Amor e Trovão estreia com exclusividade no Disney+ dia  08 de setembro.

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