Diretamente da Marvel Studios, a mais recente aventura do Deus do Trovão chega em breve ao Disney+.

Seja para testemunhar a transformação de Jane Foster (Natalie Portman) em Poderosa Thor, ou para ver e rever o julgamento de Thor (Chris Hemsworth) por Zeus (Russell Crowe), Thor: Amor e Trovão, produção da Marvel Studios, estreia em breve no Disney+.

A plataforma de streaming traz com exclusividade o novo filme protagonizado pelo filho de Odin. Prestes a se “aposentar” da vida de super-herói, Thor precisa voltar à batalha e enfrentar um poderoso inimigo.

Com a ajuda de aliados novos e antigos – e uma grande surpresa ao ver sua ex-namorada usando o Mjolnir – o irmão de Loki enfrentará Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).







Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption



Quando Thor: Amor e Trovão estreia no Disney+?





Diretamente dos cinemas para sua casa, o longa Thor: Amor e Trovão estreia com exclusividade no Disney+ dia 08 de setembro.

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!