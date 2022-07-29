Cancel
Novidades Disney+

Quando Venom estreia no Disney+?

29 de julho de 2022
29 de julho de 2022

O filme sobre o simbionte da Marvel chega em breve ao serviço de streaming. Descubra, a seguir, tudo o que você precisa saber antes de sua estreia.


Quem pretende maratonar os filmes do Homem-Aranha que estão disponíveis no Disney+, pode adicionar à lista o longa-metragem dedicado a um antagonista do aracnídeo e um dos vilões mais poderosos da Marvel: Venom.

A produção de 2018, que traz o ator inglês Tom Hardy no papel principal, será adicionada ao serviço de streaming nos próximos dias. Descubra tudo o que você precisa saber sobre Venom antes de sua estreia:

Venom


Qual o enredo de Venom?

Venom conta a história do jornalista Eddie Brock (Tom Hardy), que busca desmascarar o cientista Carlton Drake (Riz Ahmed), que é o criador da Vida Foundation.

Mas enquanto investiga um dos experimentos de Drake, Brock forma uma conexão simbiótica com uma entidade alienígena que lhe promete superpoderes. No entanto, a entidade assume sua mente e o transforma em um ser maligno.


O elenco de Venom

Além de contar com Tom Hardy (Eddie Brock/Venom) e Riz Ahmed (Carlton Drake/Riot), o filme atores de destaque em seu elenco como: Michelle Williams (Anne Weying), Woody Harrelson (Cletus Kasady), Reid Scott (Dr. Dan Lewis), Scott Haze (Roland Treece), Jenny Slate (Dora Skirth), Michelle Lee (Corinne Wan), Sam Medina (Shakedown Thug), entre outros.

Quando Venom estreia no Disney+?

O filme Venom estreia dia 05 de agosto no Disney+. Não a perca!

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!

Venom


Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set