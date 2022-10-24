Quando Zootopia+ estreia no Disney+

A cidade de Zootopia está de volta com novas aventuras e moradores especiais. Veja o que você precisa saber antes de sua estreia no Disney+!



A frenética metrópole dos mamíferos retorna em breve com Zootopia+, exclusivamente no Disney+. A série de curtas animados vai mergulhar na vida dos moradores dessa cidade em novas aventuras.

Divirta-se com Fru Fru, a roedora apaixonada pela moda; Garra Mansa, o guepardo policial do Departamento de Polícia de Zootopia (DPZ) que adora doces e Flecha, a sorridente preguiça cheia de surpresas.



Quando é a estreia de Zootopia+ no Disney+?

Zootopia+, uma das mais divertidas novidades em animação, chega ao Disney+ no dia 9 de novembro. Então, não esqueça de salvar a data para curtir esses personagens travessos!







Assista a Zootopia no Disney+

Enquanto as novas histórias não chegam, não perca Zootopia (2016) no Disney+.

O filme, vencedor do Oscar® de Melhor Animação, mostra um bairro onde convivem animais de todos os biomas – e um caso misterioso que deve ser resolvido pela coelha policial Judy Hopps.