O novo filme da Marvel Studios protagonizado por Paul Rudd já teve sua pré-estreia, fazendo grandes revelações!
Uma nova dinastia começou com a pré-estreia nos cinemas do mais recente filme da Marvel Studios, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. A produção inaugura a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com grandes revelações e cenas pós-créditos!
Segure bem seu saco de pipoca e não se mexa na poltrona do cinema porque Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem cenas extras reveladoras que os fãs estão esperando faz tempo. E são mais que importantes no universo Marvel!
Quantas cenas pós-crédito tem Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?
Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem duas cenas pós-crédito: uma na metade dos créditos e outra no final. O que você está esperando para garantir seus ingressos e ser testemunha da nova fase no UCM com Scott Lang (Paul Rudd)?
A nova história transporta o Homem-Formiga e a Vespa para o Reino Quântico, trazendo rostos já conhecidos e revelando novos personagens. Entre eles está o grande vilão do UCM: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).
Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o terceiro filme da Marvel Studios protagonizado por Paul Rudd e chega aos cinemas no dia 16 de fevereiro.
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