O novo filme da Marvel Studios protagonizado por Paul Rudd já teve sua pré-estreia, fazendo grandes revelações!





Segure bem seu saco de pipoca e não se mexa na poltrona do cinema porque Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem cenas extras reveladoras que os fãs estão esperando faz tempo. E são mais que importantes no universo Marvel!





Quantas cenas pós-crédito tem Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem duas cenas pós-crédito: uma na metade dos créditos e outra no final. O que você está esperando para garantir seus ingressos e ser testemunha da nova fase no UCM com Scott Lang (



: uma na metade dos créditos e outra no final. O que você está esperando para garantir seus ingressos e ser testemunha da nova fase no UCM com Paul Rudd )?

Reino Quântico, trazendo rostos já conhecidos e revelando novos personagens. Entre eles está o grande vilão do UCM: Jonathan Majors).



A nova história transporta o Homem-Formiga e a Vespa para o, trazendo rostos já conhecidos e revelando novos personagens. Entre eles está o grande vilão do UCM: Kang, o Conquistador ).

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o terceiro filme da Marvel Studios protagonizado por Paul Rudd e chega aos cinemas no dia 16 de fevereiro.



