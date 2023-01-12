Veja mais detalhes sobre os famosos personagens que aparecem no filme de James Cameron. Atenção: o artigo a seguir contém spoilers!

O universo de Pandora, em Avatar, possui um grande número de seres vivos que o habitam. Quando o filme de James Cameron foi lançado, em 2009, o público foi apresentado aos Na'vi, criaturas que vivem na lua em que a história é ambientada.

O público também conheceu os avatares, que são seres híbridos entre os humanos e os Na'vi, desenhados pelos cientistas na produção.

Um reencontro com os avatares está em Avatar: O Caminho da Água, longa em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Saiba mais sobre um dos elementos fundamentais da franquia:





Quanto mede um Avatar





Os avatares têm aproximadamente entre 2,7 e 3 metros de altura, o que faz com que sejam bem mais altos que a estatura média dos seres humanos.

Em Avatar, o protagonista Jake Sully (vivido por Sam Worthington) é um dos humanos que se junta ao Programa Avatar e pousa em Pandora.





Não deixe de assistir a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas





A sequência de Avatar foi lançada em dezembro de 2022 e rapidamente se tornou um sucesso, assim como seu antecessor. Avatar: O Caminho da Água está disponível nos cinemas de todo o Brasil e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias ou online.