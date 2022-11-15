Quantos capítulos terá Meu Papai (ainda) É Noel?

Nova produção estrelada por Tim Allen chega ao Disney+ em novembro. Veja mais detalhes!



O Natal deste ano será ainda mais especial com a estreia de Meu Papai (ainda) é Noel, série do Disney+ derivada da franquia de filmes estrelada por Tim Allen. A estreia está marcada para o dia 16 de novembro.

Na nova produção, Scott Calvin (Tim Allen) começa a refletir sobre o papel de pai e também de ser o Papai Noel. Será que a magia começará a falhar?

Para relembrar a trama original, é possível conferir a trilogia Meu Papai é Noel, que está disponível no Disney+. Veja como será o formato do seriado:









Meu Papai (ainda) é Noel tem quantos episódios?





A série Meu Papai (ainda) é Noel contará com seis episódios, que serão disponibilizados no Disney+. Na estreia, dia 16 de novembro, serão divulgados os dois primeiros.

Depois, nas quartas-feiras seguintes, chegarão episódios individuais ao serviço de streaming até dezembro.