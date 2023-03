Quantos capítulos terá Star Wars: Histórias dos Jedi?

Nova produção animada de Star Wars é uma série antológica que conta histórias de Ahsoka Tano e Conde Dookan.



Retorne à era da trilogia prequela de Star Wars em Star Wars: Histórias dos Jedi, nova produção animada do universo Star Wars que estreia dia 26 de outubro no Disney+.

Em formato de antologia, a série traz a história de dois personagens: Ahsoka Tano e Conde Dooku – que era Jedi e se converteu em Lord Sith. Os dois serão testados enquanto tomam decisões que determinarão os destinos deles entre o heroísmo ou a vilania.







Histórias dos Jedi | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Star Wars: Histórias dos Jedi terá quantos episódios?

A nova produção da Lucasfilm é composta de seis curtas animados.A série conta com as vozes de Ashley Eckstein como Ahsoka Tano; Corey Burton como Conde Dookan; Ian McDiarmid é Darth Sidious e Liam Neeson empresta a voz a Qui-Gon Jinn.

Soma-se a eles Janina Gavankar como Pav-Ti, a mãe de Ahsoka; Micheál Richardson dá voz ao jovem Qui-Gon Jinn; T. C. Carson é Mace Windu; Phil Lamarr é Bail Organa; Clancy Brown é O Inquisidor; Matt Lanter dá voz a Anakin Skywalker e James Arnold Taylor é Obi-Wan Kenobi.







