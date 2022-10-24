Cancel
Novidades Star Wars

Quantos capítulos terá Star Wars: Histórias dos Jedi?

24 de outubro de 2022
24 de outubro de 2022

Nova produção animada de Star Wars é uma série antológica que conta histórias de Ahsoka Tano e Conde Dookan.


Retorne à era da trilogia prequela de Star Wars em Star Wars: Histórias dos Jedi, nova produção animada do universo Star Wars que estreia dia 26 de outubro no Disney+

Em formato de antologia, a série traz a história de dois personagens: Ahsoka Tano e Conde Dooku – que era Jedi e se converteu em Lord Sith. Os dois serão testados enquanto tomam decisões que determinarão os destinos deles entre o heroísmo ou a vilania.


Histórias dos Jedi | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Star Wars: Histórias dos Jedi terá quantos episódios?

A nova produção da Lucasfilm é composta de seis curtas animados.A série conta com as vozes de Ashley Eckstein como Ahsoka Tano; Corey Burton como Conde Dookan; Ian McDiarmid é Darth Sidious e Liam Neeson empresta a voz a Qui-Gon Jinn

Soma-se a eles Janina Gavankar como Pav-Ti, a mãe de Ahsoka; Micheál Richardson dá voz ao jovem Qui-Gon Jinn; T. C. Carson é Mace Windu; Phil Lamarr é Bail Organa; Clancy Brown é O Inquisidor; Matt Lanter dá voz a Anakin Skywalker e James Arnold Taylor é Obi-Wan Kenobi.

Histórias dos Jedi


Não perca essa super estreia. Assista também todos os filmes, séries e animações do universo Star Wars com exclusividade no Disney+.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set