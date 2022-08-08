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Quantos episódios Eu Sou Groot terá?

8 de agosto de 2022
8 de agosto de 2022

Conheça os detalhes de Eu Sou Groot, nova produção da Marvel Studios, e acompanhe as aventuras de Baby Groot no Disney+.


A estreia de Eu Sou Groot, a nova produção da Marvel Studios, está cada vez mais próxima. A minissérie estreia, com exclusividade, no Disney+ a partir de 10 de agosto. E, mesmo antes de seu lançamento oficial, ela já tem uma 2ª temporada confirmada.

Em Eu Sou Groot os fãs acompanharão a vida da pequena e fofíssima árvore que o público conheceu em Guardiões da Galáxia. Agora em sua própria série, Baby Groot explora seus dias de glória à medida que cresce e se mete nos mais variados problemas.

Eu Sou Groot

Quantos episódios Eu Sou Groot terá?

Eu Sou Groot é uma série que trará cinco episódios. Cada um deles é um curta original do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Os curtas foram escritos e dirigidos por Kevin Feige e produzidos por Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e o diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn.

O ator norte-americano Vin Diesel empresta sua voz novamente a Groot. A trama contará com a participação de Bradley Cooper na voz de Rocket, mas também terá novos personagens.

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