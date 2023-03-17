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Quantos episódios tem a primeira temporada de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio

17 de março de 2023
17 de março de 2023

Conheça mais sobre a série protagonizada por Lunella Lafayette, uma menina de 13 anos que se transforma na super-heroína Garota da Lua.


Os amantes dos quadrinhos da Marvel podem se divertir com mais uma série animada que já está disponível no Disney+: A Garota da Lua e o Dinossauro Demônio.

A protagonista da história é Lunella Lafayette, uma garota de 13 anos super inteligente e interessada por ciência e tecnologia. Sem querer, ela traz um tiranossauro rex do passado direto para Nova York, nos Estados Unidos, onde vive com sua família.

Com o seu novo e inusitado amigo, Lunella precisa proteger a cidade de vilões terríveis. Para isso, ela se transforma na super-heroína Garota da Lua.

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio


Quantos episódios tem a primeira temporada de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio

A temporada de estreia de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio tem 16 episódios, que vão sendo disponibilizados gradativamente no Disney+.

Os quatro primeiros já estão disponíveis, com uma duração que varia de 24 a 47 minutos cada. 

Acompanhe as aventuras de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio no Disney+

Não perca essa série divertidíssima cuja primeira temporada está disponível no Disney+

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