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Quantos episódios tem a primeira temporada de Mila no Multiverso

23 de janeiro de 2023
23 de janeiro de 2023

Série brasileira do Disney+ estreia em breve e é protagonizada por Malu Mader e Laura Luz. Veja mais detalhes!


A série brasileira Mila no Multiverso estreia nos próximos dias no Disney+. Estrelado por Malu Mader e Laura Luz, o seriado é repleto de aventuras e reviravoltas, que irão empolgar toda a família.

Veja, abaixo, mais detalhes da nova produção brasileira, que leva o selo Disney+ Original Productions:

Mila no Multiverso


Qual é a história de Mila no Multiverso?


Em meio à festa de seu 16º aniversário, Mila (Laura Luz) descobre um aparato inusitado que consegue transportá-la para universos paralelos em busca de sua mãe, Elis (interpretada por Malu Mader).

Mila no Multiverso ganha ainda mais emoção com a jornada da protagonista. Ela não imagina que, além de tentar encontrar a mãe, será perseguida por um grupo misterioso chamado “Os Operadores” em múltiplos universos.

Quantos episódios tem Mila no Multiverso?


A primeira temporada de Mila no Multiverso é composta por oito episódios – lançados no dia 25 de janeiro no Disney+

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