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Que animal foi a inspiração para o Wolverine?

9 de dezembro de 2022
9 de dezembro de 2022

Descubra por que o personagem da Marvel também é conhecido como carcaju.


Pavio curto, longas garras, corpo peludo e originário do Canadá. Assim fica difícil entender que estamos falando de Wolverine, o icônico personagem dos quadrinhos da Marvel.

Pertencente ao grupo dos X-Men, Wolverine apareceu pela primeira vez em 1974. O personagem foi apresentado ao mundo na edição #180 de “O Incrível Hulk”, criado por Roy Thomas em parceria com Len Wein e o lendário John Romita Sr.

Mas você sabe exatamente o porquê do mutante também ser chamado de carcaju?


O que é um wolverine, ou melhor, um carcaju


Wolverine e Carcaju


Carcaju nada mais é do que a tradução de wolverine. Ou seja, é o nome em português de um animal não muito simpático, que também é conhecido como glutão.

De acordo com a National Geographic, o carcaju é um mamífero da mesma família das doninhas – apesar de parecer muito com um pequeno urso. Ele pesa entre 10 e 18 quilos e pode chegar a pouco mais de um metro de altura.

Típico de regiões frias como o norte da Europa, da América do Norte e da Ásia, esse animal é bastante resistente à baixas temperaturas. Solitário, ele gosta de vagar por grandes áreas em busca de comida.


Qual é a relação entre o Wolverine e o carcaju


Wolverine Logan


Apesar de não ser amarelo nem possuir um esqueleto de adamantium, como o popular mutante da Marvel, o carcaju é o animal que inspirou Roy Thomas a criar o Wolverine.

Por isso, o carcaju e o personagem Wolverine têm suas semelhanças. Ambos gostam da solidão, são mal humorados, têm garras afiadas – e é melhor não mexer com eles! No site Marvel.com, inclusive, é possível encontrar mais detalhes sobre a relação entre os dois.

Também em entrevista ao site, Thomas contou que, após conceber o personagem em linhas gerais e adicionar alguns detalhes, ele entregou ao roteirista Len Wein a responsabilidade de escrever a história, enquanto coube ao ilustrador Herb Trimpe a missão de desenhá-lo.

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