Que atores são revelados no trailer de Invasão Secreta, a nova série Marvel



Em quem você pode confiar? O trailer da nova série de Invasão Secreta, produção da Marvel Studios para o Disney+, estreou no domingo, 2 de abril, repleto de adrenalina.



O trailer revela a nova ameaça que Nick Fury (personagem eternizado por Samuel L. Jackson) terá que enfrentar e apresenta um elenco repleto de estrelas que se unem ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







'Invasão Secreta' | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Invasão Secreta: qual o enredo da nova série do Disney+?





No thriller de espionagem Invasão Secreta, Nick Fury toma conhecimento de uma invasão clandestina da Terra por uma facção de Skrulls que muda de forma.

Ao descobrir isso, Fury se une aos aliados que ganhou durante sua trajetória, incluindo Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e Skrull Talos (Ben Mendelsohn). Juntos, eles lutam contra o tempo para impedir uma invasão iminente e salvar a humanidade.





Quando Invasão Secreta estreia na Disney+





Invasão Secreta, a nova série Marvel Studios, estreia no Disney+ no dia 21 de junho de 2023. Pronto para descobrir a história por trás de uma facção de Skrulls transfiguradores que se infiltraram na Terra por anos? Já se prepare para essa aventura!









Invasão Secreta: Emilia Clarke, Samuel L. Jackson e todos os astros do elenco





Além da presença de atores já famosos do UCM, como o protagonista Samuel L. Jackson e ainda Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman e Don Cheadle a série traz novos nomes famosos, como: Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald e Katie Finneran.

Ali Selim dirige a série e é um produtor executivo. Ele também é acompanhado pelos produtores executivos Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Kyle Bradstreet e Brian Tucker.

Kyle Bradstreet é também o roteirista principal, e Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Engelstein são produtores co-executivos.



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