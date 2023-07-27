Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Que atração da Disney inspirou o filme Mansão Mal-Assombrada?

27 de julho de 2023
27 de julho de 2023

Uma casa horripilante no Magic Kingdom tem tudo a ver com o novo filme da Disney nos cinemas; entenda!


Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney que estreia nos cinemas no dia 28 de julho, tem mais a ver com a realidade do que o público imagina. Isso porque o longa foi inspirado em uma das atrações do Magic Kingdom, um dos parques da Disney.

No filme dirigido por Justin Simien, Gabbie (Rosario Dawson) acaba de se mudar para uma casa em Nova Orleans que é tomada por invasores sobrenaturais. Eis que uma trupe de profissionais em espíritos, liderada pelo padre Kent (Owen Wilson), é chamada para salvar o local. 

A seguir, conheça a atração da Disney que inspirou o filme


O que inspirou o filme Mansão Mal-Assombrada

Mansão Mal-Assombrada é inspirada em uma atração de mesmo nome localizada no Liberty Square, dentro do Magic Kingdom Park, em Orlando, Estados Unidos. 

Os visitantes podem fazer um passeio sombrio por um labirinto repleto de assombrações, guiados pela voz do Ghost Host. Como toda mansão horripilante, o local reserva dezenas de surpresas, muito além de fantasmas e espíritos

Há um espaço com um caixão, uma sala de sessão espírita e até um cemitério fantasmagórico. Com direito a muitos sustos, a Mansão Mal-Assombrada do Magic Kingdom é uma atração escura, mas não há violência - ou seja, uma atração indicada para toda a família. Conforme o site oficial do brinquedo, os fantasmas são amistosos e o veículo - em que o passeio é realizado - se desloca lentamente. 

Veja Mansão Mal-Assombrada

Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney, estreia nos cinemas no dia 28 de julho. 

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set