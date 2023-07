Que atração da Disney inspirou o filme Mansão Mal-Assombrada?

Uma casa horripilante no Magic Kingdom tem tudo a ver com o novo filme da Disney nos cinemas; entenda!



Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney que estreia nos cinemas no dia 28 de julho, tem mais a ver com a realidade do que o público imagina. Isso porque o longa foi inspirado em uma das atrações do Magic Kingdom, um dos parques da Disney.

No filme dirigido por Justin Simien, Gabbie (Rosario Dawson) acaba de se mudar para uma casa em Nova Orleans que é tomada por invasores sobrenaturais. Eis que uma trupe de profissionais em espíritos, liderada pelo padre Kent (Owen Wilson), é chamada para salvar o local.

A seguir, conheça a atração da Disney que inspirou o filme:









O que inspirou o filme Mansão Mal-Assombrada?

Mansão Mal-Assombrada é inspirada em uma atração de mesmo nome localizada no Liberty Square, dentro do Magic Kingdom Park, em Orlando, Estados Unidos.

Os visitantes podem fazer um passeio sombrio por um labirinto repleto de assombrações, guiados pela voz do Ghost Host. Como toda mansão horripilante, o local reserva dezenas de surpresas, muito além de fantasmas e espíritos.

Há um espaço com um caixão, uma sala de sessão espírita e até um cemitério fantasmagórico. Com direito a muitos sustos, a Mansão Mal-Assombrada do Magic Kingdom é uma atração escura, mas não há violência - ou seja, uma atração indicada para toda a família. Conforme o site oficial do brinquedo, os fantasmas são amistosos e o veículo - em que o passeio é realizado - se desloca lentamente.





Veja Mansão Mal-Assombrada

Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney, estreia nos cinemas no dia 28 de julho.