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Que personagem Bill Murray interpreta em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?

22 de fevereiro de 2023
22 de fevereiro de 2023

Esquisito ou excêntrico? Aliado ou inimigo? Saiba mais sobre a participação do ator no Universo Cinematográfico Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Embarque em uma aventura no Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O novo filme da Marvel Studios já estreou nos principais cinemas de todo o Brasil.

A produção traz Paul Rudd e Evangeline Lilly novamente nos papéis de Scott Lang/Homem-Formiga e Hope Van Dyne/Vespa. Mas além deles, tem mais gente da família que se junta nessa aventura.

A filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) e os pais de Hope, Hank e Janet (Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, respectivamente), se unem a eles em uma jornada pelo Reino Quântico.

Lá, todos descobrem não apenas novas criaturas e civilizações, mas também um vilão terrível: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors). Além disso, encontram um dúbio personagem vivido por Bill Murray: ele é Lord Krylar.

Quem é Lord Krylar em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

No filme, Bill Murray interpreta Lord Krylar, o aliado a quem Janet recorre após se perder de Scott e Cassie no Reino Quântico. A cientista explica à Hank e Hope que, nos 30 anos em que ficou presa no local, ela se tornou amiga de Krylar.

De aparência um tanto exótica e roupa chamativa, Lord Krylar sempre dá um jeito de deixar claro para Hank que viveu ótimos momentos ao lado de Janet no período em que ela esteve subatômica. 

No entanto, não demora muito para que Janet e os demais percebam que Lord Krylar já não é mais um amigo. Contudo, para saber o destino deste personagem, será preciso assistir a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas. 

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