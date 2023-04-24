Que tipo de fã de Guardiões da Galáxia você é? Responda a estas 8 perguntas e descubra!

Teste os seus conhecimentos sobre a equipe de super-heróis mais divertida da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoë Saldaña), Drax (Dave Bautista), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel) e muitos outros personagens estão se preparando para uma nova e emocionante aventura em Guardiões da Galáxia: Volume 3, o novo filme da Marvel que estreia no dia 4 de maio nos cinemas do Brasil.

O divertido grupo de super-heróis já enfrentou várias missões perigosas e emocionantes em Guardiões da Galáxia (2014), Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022), todos disponíveis no Disney+.

Que tal testar se você lembra o que os personagens já passaram no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)?

Complete as oito frases abaixo com a alternativa correta: