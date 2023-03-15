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Quem é a Garota da Lua, personagem da Marvel que chega ao Disney+

15 de março de 2023
15 de março de 2023

Na nova produção animada da Marvel, a Garota da Lua e Devil, seu tiranossauro de 10 toneladas, vão combater o perigo em Nova York.


A série animada Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, baseada nos quadrinhos de sucesso da Marvel, está prestes a conquistar o Disney+ com sua estreia no serviço de streaming

A produção original chega no dia 15 de março, repleta de aventuras cheias de adrenalina e maravilhas. Mas, antes de mergulhar na história dessa dupla única, saiba mais sobre a personagem a seguir!

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio


Quem é a Garota da Lua

A Garota da Lua é Lunella Lafayette, uma super-heroína afro-americana genial de 13 anos. Ao criar um vórtice no tempo, ela traz Devil Dinosaur para a cidade de Nova York por engano. 

Agora os dois vão trabalhar juntos para proteger o bairro de Lower East Side do perigo.

Nos quadrinhos da Marvel, a Garota da Lua é uma jovem inumana super genial, que mostra bravura além de sua idade, usando sua alta inteligência e ligação telepática com Devil para se tornar uma super-heroína.

Conheça a garota da Lua no Disney+

Conheça A Garota da Lua, esta super-heroína adolescente moderna que empunha diferentes gadgets, e Devil Dinosaur, seu enorme ajudante T-rex de 10 toneladas, no Disney+ a partir de 15 de março.

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