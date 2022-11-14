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Quem é a nova Pantera Negra em 'Wakanda para Sempre'?

15 de novembro de 2022
15 de novembro de 2022

Diante das novas ameaças de um novo inimigo em Wakanda, Pantera Negra ressurge com novos poderes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers! 


Finalmente chegou o momento tão esperado do ano para os fãs do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): Pantera Negra: Wakanda para Sempre já está disponível nos cinemas e apresenta uma nova super-heroína que assume o lugar de T’Challa (Chadwick Boseman) como Pantera Negra

A sequência de Pantera Negra (2018) volta ao reino de Wakanda. Ali, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) enfrentam uma nova ameaça enquanto passam pelo luto da morte do Rei T’Challa

Uma nação submarina e oculta veio à tona pelas ações dos Estados Unidos nas profundezas do oceano. Em busca de aliados, os habitantes de Talokan desencadeam o caos em Wakanda, o que fará que uma nova Pantera Negra ressurja


Shuri Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Quem é a nova Pantera Negra?


A nova Pantera Negra é Shuri, a irmã mais nova de T’Challa. Ela assume o papel de Pantera Negra depois de recriar artificialmente a Erva Coração com a qual os ancestrais têm contato e dão a ela o manto de Pantera Negra.

Depois da morte de sua mãe, Rainha Ramonda, Shuri decide assumir o posto do seu irmão para enfrentar o novo vilão Namor (Tenoch Huerta) e conseguir que novamente reine a paz em Wakanda. 

Shuri


Quais são os novos poderes de Pantera Negra?


Shuri incorporou ao seu traje luvas supersônicas, que atordoam aos habitantes de Talokan, por serem sensíveis ao som. Ela também tem a capacidade de captar o impacto de ataques recebidos pelo rival, para revidar em forma de energia.

Em um ataque organizado a eles e ao seu governador, a nova Pantera Negra entra em ação, conservando a força, agilidade, resistência e velocidade típicas do super-herói. 

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