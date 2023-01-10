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Quem é Allagash, personagem interpretado por Christian Slater em Willow

11 de janeiro de 2023
11 de janeiro de 2023

Ele tem importante papel para o desenrolar da trama na série 


Os fãs de aventuras fantásticas e histórias de fantasia já podem se divertir com Willow. A série original traz Warwick Davis novamente no papel-título.

Além de Davis e outros rostos conhecidos, a produção também traz novos nomes a esse mundo encantado. E um deles é Allagash, interpretado pelo ator Christian Slater.

Willow

Quem é Allagash em Willow

Um dos personagens que mais se destacou no filme dos anos 1980 que inspirou a série Willow foi Madmartigan, vivido pelo ator Val Kilmer.

Contudo, o anti-herói não retorna na nova produção. Entra em cena, então, Christian Slater no papel de Allagash, um grande amigo do mercenário Madmartigan.

“Adicionamos um amigo de Madmartigan, que poderia nos dar algumas pistas sobre seu paradeiro e aprofundar o mistério em torno do que aconteceu com ele, de uma forma que apenas estendeu a história que estávamos contando”, disse Jon Kasdan, produtor executivo e um dos roteiristas de Willow, em entrevista oficial.

Allagash tem uma importante participação na história, ajudando Willow e seus amigos ao longo da jornada. “Foi muito gratificante e nos deu a oportunidade de adicionar um elemento totalmente novo que não esperávamos ao programa”, finalizou.

Não perca Willow

Junte-se a esta missão e embarque em uma verdadeira jornada ao lado de Willow e seu corajoso grupo! 

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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