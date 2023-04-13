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Quem é Ana Caetano em Tá Tudo Certo, nova série original

13 de abril de 2023
13 de abril de 2023

O trabalho de Ana Caetano como cantora já é bastante conhecido e chegou a hora de vê-la como atriz em Tá Tudo Certo. Saiba mais sobre a sua personagem!


Tá Tudo Certo, nova série brasileira, chama a atenção logo de cara pelo seu elenco, composto por jovens talentos da música atual. (*)

Entre eles, está Ana Caetano, da dupla de pop Anavitória, que faz muito sucesso na internet e em turnês no Brasil e no exterior.

Algumas das suas músicas mais conhecidas são “Pupila”, “Trevo”, “Partilhar”, “Porque eu te amo” e “Fica”.

A seguir, saiba mais sobre a personagem de Ana Caetano em Tá Tudo Certo.

Tá Tudo Certo


Ana Caetano interpreta qual personagem em Tá Tudo Certo?

Na série, Ana Caetano interpreta uma jovem artista que também se chama Ana

Juntamente com Julia (Julia Mestre) e Gita (Gita Delavy), ela tem um pequeno estúdio onde são gravadas canções independentes.

Além disso, Ana está fazendo sucesso na internet com o seu talento musical. Já na vida amorosa, ela não é muito a favor de relacionamentos sérios, pois não quer se sentir presa a uma relação e nem se decepcionar com alguém. 

Quando Pedro (Pedro Calais, do grupo Lagum), jovem que sonha em ser músico, entra em sua vida, a personagem é levada a questionar as suas crenças sobre o amor

Em meio a tudo isso, uma grande gravadora quer que Ana assine um contrato com eles, cabendo a Pedro a missão de convencê-la.

Tá Tudo Certo


Saiba mais sobre a personagem de Ana Caetano assistindo a Tá Tudo Certo

Além de Pedro Calais, Ana Caetano, Julia Mestre e Gita Delavy, outros músicos conhecidos também mostram os seus talentos como atores na série. 

São eles: Toni Garrido, Vitão, Clara Buarque, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

Também fazem participações especiais: Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo e a skatista campeã mundial e medalhista olímpica Rayssa Leal.

Não perca essa série exclusiva!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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