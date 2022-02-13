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NOVIDADES MARVEL

Quem é Arthur Harrow, o vilão de Cavaleiro da Lua baseado em personagem real

13 de fevereiro de 2022
13 de fevereiro de 2022

Ethan Hawke, que personifica o vilão da série, inspirou-se na história de um líder religioso da década dos 1990.


Ethan Hawke faz parte de Moon Knight - Cavaleiro da Lua série que vai estrear no próximo 30 de março no Disney+, personificando o malvado Arthur Harrow, o vilão da história. Para poder realizá-lo, ele se inspirou em David Koresh, o líder da seita O Ramo Davidiano.

Na ficção, Hawke dá vida ao guia de um misterioso culto, um homem tão poderoso que consegue que os seguidores se ajoelhem diante de sua presença.

Embora o trailer permita ver um primeiro e amistoso encontro de Arthur Harrow com o Cavaleiro da Lua (interpretado por Oscar Isaac), já se sabe de antemão, graças à HQ da Marvel, que no futuro os dois serão inimigos. 

Moon Knight


Quem era David Koresh, o líder religioso que inspirou a Ethan Hawke em Moon Knight


Para compor este controverso personagem, Hawke investigou Koresh, um líder religioso que tinha se autoproclamado como o novo Cristo nos anos 1990, dando ênfase a seu reconhecido poder de persuasão como chefe dos Davidianos.

Em 1993, ele conseguiu convencer quase 100 de seus seguidores a protegê-lo por 51 dias, enquanto a casa onde morava era vigiada pela polícia. O cerco terminou quando um incêndio repentino no local deixou mais de 70 mortos, sendo Koresh uma das vítimas. 

Moon Knight


Como se apresenta o malvado Arthur Harrow nas comics da Marvel


Criado por Alan Zelenetz, o doutor Arthur Harrow apareceu pela primeira vez na segunda edição de Cavaleiro da Lua, publicada em 1985. Nessa trama, ele é apresentado como um talentoso cientista e cirurgião, que possui o coeficiente intelectual de um gênio. A inteligência acima da média lhe garante uma indicação ao Prêmio Nobel de Medicina por uma investigação sobre a dor.

Arthur Harrow desenvolve esta pesquisa motivado por um transtorno que sofre, o qual gera a ele sérios problemas no nervo trigêmeo, responsável pelas funções motrizes do rosto. Esta condição acaba por produzir uma paralisia completa do lado esquerdo de sua face

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