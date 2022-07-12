Cancel
Novidades Marvel

Quem é Brett Goldstein e qual personagem ele interpreta na cena pós-crédito de Thor: Amor e Trovão?

12 de julho de 2022
12 de julho de 2022

Produção da Marvel Studios apresenta novos personagens no quarto filme estrelado por Chris Hemsworth. Saiba mais sobre um deles! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Thor: Amor e Trovão já está disponível nos cinemas brasileiros para curtir batalhas épicas, momentos divertidos e personagens icônicos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A produção não só apresentou Gorr, o temível vilão e Carniceiro dos Deuses, como também trouxe uma nova figura para a tela: Hércules.

Junto com Zeus, Hércules aparece em uma das duas cenas pós-créditos e é interpretado pelo ator inglês Brett Goldstein, que também é produtor e roteirista. Confira a seguir, os detalhes de sua história até chegar à UCM.


Qual personagem Brett Goldstein interpreta na cena pós-crédito de Thor: Amor e Trovão?

 Na primeira cena pós-créditos, a produção mostra o ator Brett Goldstein no papel de Hércules e ao lado de Zeus. O ator inglês de 42 anos tem uma longa carreira de quase 20 anos, com diversos personagens em séries famosas e em filmes.

Goldstein estudou cinema na Universidade de Warwick, na Inglaterra. Aos 22 anos, ele foi para Nova York para seguir seus estudos em atuação na Academia Americana de Artes Dramáticas. Lá, Brett não apenas atuou, mas também trabalhou como roteirista de suas próprias peças.

Em 2006, Brett começou a carreira em stand-up comedy e também se tornou mais conhecido do grande público depois de participar de várias séries de comédias para a televisão.

Em 2015, ele escreveu e estrelou o papel principal de um filme independente chamado SuperBob, uma comédia romântica. Não deixe de ir ao cinema conferir o retorno do Deus do Trovão em uma aventura muito divertida em Thor: Amor e Trovão.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set