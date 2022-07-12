Quem é Brett Goldstein e qual personagem ele interpreta na cena pós-crédito de Thor: Amor e Trovão?

Produção da Marvel Studios apresenta novos personagens no quarto filme estrelado por Chris Hemsworth. Saiba mais sobre um deles! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Thor: Amor e Trovão já está disponível nos cinemas brasileiros para curtir batalhas épicas, momentos divertidos e personagens icônicos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A produção não só apresentou Gorr, o temível vilão e Carniceiro dos Deuses, como também trouxe uma nova figura para a tela: Hércules.

Junto com Zeus, Hércules aparece em uma das duas cenas pós-créditos e é interpretado pelo ator inglês Brett Goldstein, que também é produtor e roteirista. Confira a seguir, os detalhes de sua história até chegar à UCM.





Qual personagem Brett Goldstein interpreta na cena pós-crédito de Thor: Amor e Trovão?





Na primeira cena pós-créditos, a produção mostra o ator Brett Goldstein no papel de Hércules e ao lado de Zeus. O ator inglês de 42 anos tem uma longa carreira de quase 20 anos, com diversos personagens em séries famosas e em filmes.

Goldstein estudou cinema na Universidade de Warwick, na Inglaterra. Aos 22 anos, ele foi para Nova York para seguir seus estudos em atuação na Academia Americana de Artes Dramáticas. Lá, Brett não apenas atuou, mas também trabalhou como roteirista de suas próprias peças.

Em 2006, Brett começou a carreira em stand-up comedy e também se tornou mais conhecido do grande público depois de participar de várias séries de comédias para a televisão.

Em 2015, ele escreveu e estrelou o papel principal de um filme independente chamado SuperBob, uma comédia romântica. Não deixe de ir ao cinema conferir o retorno do Deus do Trovão em uma aventura muito divertida em Thor: Amor e Trovão.