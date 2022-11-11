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Quem é Coração de Ferro, nova personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)

11 de novembro de 2022
11 de novembro de 2022

Conheça Riri Williams, que estreia no universo Marvel em Pantera Negra: Wakanda pra Sempre. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está disponível nos cinemas para alegria dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Além de homenagear T’Challa e seu intérprete, Chadwick Boseman, o longa também apresenta novos personagens, como a jovem Coração de Ferro.

Vivida pela atriz Dominique Thorne, Riri Williams – nome real de Coração de Ferro – rapidamente se tornou uma das favoritas do público. Então, saiba mais sobre ela a seguir:


Quem é a Coração de Ferro

Coração de Ferro (Ironheart) é o nome de super-heroína de Riri Williams, uma adolescente extremamente inteligente. Ela também é grande fã de Tony Stark, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).

Inspirada por seu ídolo e utilizando engenharia reversa, ela consegue construir para si mesma uma armadura tecnológica. Seu propósito? Proteger a quem ama

Embora não tenha superpoderes – além de sua inteligência – com a ajuda da armadura, Coração de Ferro consegue voar. Ela ainda adquire força sobre-humana, poderes magnéticos e consegue até mesmo prender temporariamente os inimigos em uma bolha de energia

E, claro, ela é capaz de disparar raios de energia com as luvas. 


Coração de Ferro


Conheça a Coração de Ferro 

Corra para o cinema mais próximo da sua casa para assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre na tela grande. Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição. 

O longa traz a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutando para proteger sua nação das potências mundiais que intervêm após a morte do Rei T’Challa

Enquanto o povo de Wakanda se esforça para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir, com a ajuda da Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o reino.

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