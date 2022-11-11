Quem é Coração de Ferro, nova personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)

Conheça Riri Williams, que estreia no universo Marvel em Pantera Negra: Wakanda pra Sempre. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está disponível nos cinemas para alegria dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Além de homenagear T’Challa e seu intérprete, Chadwick Boseman, o longa também apresenta novos personagens, como a jovem Coração de Ferro.

Vivida pela atriz Dominique Thorne, Riri Williams – nome real de Coração de Ferro – rapidamente se tornou uma das favoritas do público. Então, saiba mais sobre ela a seguir:





Quem é a Coração de Ferro

Coração de Ferro (Ironheart) é o nome de super-heroína de Riri Williams, uma adolescente extremamente inteligente. Ela também é grande fã de Tony Stark, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).



Inspirada por seu ídolo e utilizando engenharia reversa, ela consegue construir para si mesma uma armadura tecnológica. Seu propósito? Proteger a quem ama.

Embora não tenha superpoderes – além de sua inteligência – com a ajuda da armadura, Coração de Ferro consegue voar. Ela ainda adquire força sobre-humana, poderes magnéticos e consegue até mesmo prender temporariamente os inimigos em uma bolha de energia.

E, claro, ela é capaz de disparar raios de energia com as luvas.









Conheça a Coração de Ferro

Corra para o cinema mais próximo da sua casa para assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre na tela grande. Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.



O longa traz a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutando para proteger sua nação das potências mundiais que intervêm após a morte do Rei T’Challa.

Enquanto o povo de Wakanda se esforça para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir, com a ajuda da Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o reino.

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