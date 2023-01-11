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Quem é Dempsey Bryk, o ator que interpreta Arik em Willow

11 de janeiro de 2023
11 de janeiro de 2023

O artista norte-americano vive um príncipe que tem destino incerto na nova produção da Lucasfilm. 


Dempsey Bryk é o Príncipe Airk em Willow a série original de fantasia criada pela Lucasfilm e que está chegando ao fim.

O personagem de Dempsey é apresentado ao lado da princesa Kit (Ruby Cruz), no reino de Tir Asleen, e os dois são filhos gêmeos de Sorsha (Joanne Whalley). Durante uma noite, Airk desaparece em um ataque de criaturas aladas e, preocupada, sua mãe decide montar um grupo de resgate para salvar o filho.

Antes de curtir o desfecho dessa história ou começar a se aprofundar na trama, descubra quem está por trás do personagem Airk:

Willow

Willow: Quem é Demspey Bryk?

Dempsey Bryk é um ator, escritor, produtor e diretor norte-americano de cinema e televisão. Nascido no dia 29 de agosto de 1996, ele se destacou no boxe competitivo e no futebol durante a infância.

Além disso, ele é irmão de Billy Bryk, que também é ator e integrou o elenco do remake de um filme que acompanha uma famosa trupe de caçadores de fantasmas.

No entanto, depois de terminar o colegial, Dempsey decidiu se mudar para Nova York para estudar atuação no Neighborhood Playhouse Acting Conservatory, uma das mais tradicionais escolas de formação de atores da cidade. Dempsey já participou de 21 produções, entre séries e filmes.

Assista a Willow

Dempsey está em Willow, série que ganhou seu oitavo e último nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro. 

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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