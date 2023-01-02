Quem é Erin Kellyman, a atriz que interpreta Jade em Willow

Personagem apresentou reviravolta em último episódio na série derivada do clássico filme da década de 1980.

Entre os personagens da produção derivada do clássico filme lançado em 1988, um dos que vem chamando a atenção dos espectadores é Jade Claymore, interpretada por Erin Kellyman.

As aventuras do grupo improvável de heróis, que é o fio condutor da trama, segue uma jornada para salvar o mundo mágico. Liderados por Willow, novamente interpretado por Warwick Davis, eles contam com a esperteza de Jade, a melhor amiga de Kit (Ruby Cruz).

Saiba mais sobre a atriz que vive Jade:





Quem é Erin Kellyman

Erin Kellyman nasceu no dia 17 de outubro de 1998, em Tamworth, Staffordshire, Inglaterra. Seu pai é jamaicano e a mãe, irlandesa. Ainda em sua terra natal, ela se formou em teatro em uma badalada escola que já teve alunos premiados internacionalmente.

Mesmo com apenas 24 anos, a jovem atriz já atuou em 13 produções, entre longas e séries. Seus primeiros passos na carreira artística aconteceram em 2018.

Um dos papéis mais conhecidos de Erin foi em Hans Solo: Uma História Star Wars, como Enfys Nest, líder dos rebeldes Cloud Riders. Ela também foi vista em uma adaptação para a TV de um romance de Victor Hugo para a TV, ao lado de Olivia Colman e Lily Collins.

Além disso, a atriz também fez uma participação em Falcão e o Soldado Invernal como Karli Morgenthau.





Assista a Willow

A série Willow vem ganhando episódios inéditos às quartas-feiras. Não perca!

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