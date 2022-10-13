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Novidades Star Wars

Quem é Faye Marsay, a atriz que interpreta Vel Sartha em Andor

13 de outubro de 2022
13 de outubro de 2022

Conheça mais sobre a inglesa que trabalhou em grandes títulos e agora se destaca como líder rebelde na série do universo Star Wars.


Os nervos estão à flor da pele em Andor, nova série do universo Star Wars disponível no Disney+. Ao longo dos recentes episódios, Cassian Andor (Diego Luna) se une a um grupo de desconhecidos liderados por Vel Sartha, vivida por Faye Marsay.

A seguir, descubra um pouco mais sobre a atriz e seu importante personagem na série.

Vel Sartha


Quem é Faye Marsay?

Faye Marsay é uma atriz de 35 anos. Nascida em Middlesbrough, North Yorkshire, na Inglaterra, Marsay tem uma sólida carreira em grandes produções.

Em seu currículo, ela já participou de uma série distópica sobre tecnologia, mas a produção fantástica sobre reinos e dragões é uma das mais recentes produções nas quais atuou.

Em Andor, nova produção da Lucasfilm, Faye dá vida à rebelde Vel Sartha.


Quem é Vel Sartha em Andor?

Mais do que uma líder de um grupo rebelde, Vel Sartha é uma sobrevivente. Durante meses em Aldhani, ela abriu mão das comodidades, relacionamentos e até mesmo de sua vida pessoal, tudo em nome de um objetivo: infiltrar-se nas guarnições imperiais.

Junto com seu grupo, ela fará de tudo para cumprir a missão de roubar suprimentos do Império.

Vel Sartha


Onde assistir a Andor online

Um novo episódio de Andor chega todas as quartas-feiras no serviço de streaming. Lembre-se que você pode assistir as aventuras de Cassian Andor, Vel Sartha e outros rebeldes online no Disney+.

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