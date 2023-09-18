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Quem é Felipe Araújo, convidado do novo episódio de Minha Música, Minha Terra

18 de setembro de 2023
18 de setembro de 2023

A trajetória e os sucessos do cantor sertanejo são relembrados na produção do Disney+ em parceria com a Rádio Disney.


O novo episódio de Minha Música, Minha Terra leva Felipe Araújo, um dos grandes nomes da música sertaneja atual, em uma jornada emocionante ao lugar em que cresceu. Produzido em parceria com a Rádio Disney, o especial musical estreia no Disney+ em 15 de setembro.

Conhecido por sucessos como "Amor da Sua Cama" e "Atrasadinha”, Felipe foi ligado à música sertaneja desde a infância, influenciado principalmente por seu irmão, o também cantor Cristiano Araújo, que faleceu em 2015 após um acidente de carro. 

A seguir, saiba mais detalhes da história do artista: 

Felipe Araújo


Quem é Felipe Araújo


Nascido em 1995, Felipe Araújo vem de uma família de músicos, o que fez com que desde muito cedo tivesse contato com esse universo. Aos 15 anos, já tocava em bandas de rock e duplas sertanejas na cidade.

Foi em 2017, contudo, que ele começou a despontar nacionalmente, com seu primeiro DVD gravado ao vivo em Goiânia. No mesmo ano, Felipe estourou nas rádios com a canção “Amor da Sua Cama”, que segundo seu site oficial, em dez dias alcançou mais de 10 milhões de acessos.

De lá para cá, Felipe lançou diversos sucessos, sempre chegando ao topo das paradas musicais em todo o Brasil. Em 2021, Felipe Araújo gravou a versão em português da canção “Dos Oruguitas”, da trilha sonora de Encanto, e também fez parte do elenco de dublagem da animação.

Hoje, aos 28 anos, Felipe se destaca no cenário musical sertanejo, sendo, segundo seu site oficial, “cantores mais executados nas rádios do Brasil e um dos mais acessados nas plataformas digitais, com mais de dois bilhões e meio de views e streams”.



Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+

Assista a Felipe Araújo no Disney+


Embarque em uma viagem direta para a infância de Felipe Araújo em Goiás no especial Minha Música, Minha Terra, disponível no Disney+ no dia 15 de setembro! Aproveite e confira também a participação do cantor em Encanto!

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