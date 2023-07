Quem é Helena Shaw, personagem de Phoebe Waller-Bridge em Indiana Jones e a Relíquia do Destino

O novo filme da famosa franquia Indiana Jones traz alguns personagens novos à história. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os fãs da saga Indiana Jones já podem assistir ao quinto filme da franquia nos cinemas. Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreou no dia 29 de junho em todo o Brasil e está imperdível!

No novo filme, o famoso arqueólogo (interpretado novamente por Harrison Ford) está prestes a se aposentar e ter uma vida mais tranquila quando uma visita de seu passado muda completamente os planos.

A história apresenta personagens conhecidos dos fãs da saga, bem como novos rostos, incluindo Helena Shaw, interpretada por Phoebe Waller-Bridge.





Quem é Helena Shaw em Indiana Jones e a Relíquia do Destino?





Shaw é a afilhada de Indiana Jones e eles estão sem se ver há anos. O motivo do reencontro é o fato da personagem estar em busca de um artefato raro que seu pai, também arqueólogo, confiou a Indy no passado. Trata-se da relíquia do destino, um dispositivo supostamente capaz de localizar fendas no tempo.

No entanto, Shaw não é mais a garota de quem Indiana Jones se lembrava; ela se tornou uma vigarista. A personagem rouba a relíquia e deixa o país para vender o artefato a quem der o maior lance. Sem escolha a não ser ir atrás dela, Indy embarca em uma última missão.

"Ela é ferozmente independente, sabe do que precisa para sobreviver e vai atrás disso. Ela é muito espirituosa e engraçada", disse Waller-Bridge em uma entrevista oficial a respeito de sua personagem.





Não perca Indiana Jones e a Relíquia do Destino no cinema



Aproveite para ver a última aventura de Harrison Ford como o arqueólogo mais famoso do mundo no cinema! Clique aqui para conferir a sessão mais próxima de você e assista a Indiana Jones e a Relíquia do Destino na tela grande.

Além disso, você pode ver todos os outros filmes anteriores da saga Indiana Jones no Disney+. Confira!