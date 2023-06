Quem é quem em Indiana Jones e a Relíquia do Destino

O novo filme da saga protagonizada por Harrison Ford está prestes a estrear nos cinemas. Conheça os demais personagens a seguir:



Do aclamado roteirista e diretor James Mangold, um dos maiores heróis de Hollywood ganha uma nova aventura nos cinemas. Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia no dia 29 de junho em todo o Brasil.

O ano é 1969, e Indiana Jones (Harrison Ford) está pronto para sair de cena. Após passar mais de 10 anos lecionando em Nova York, o professor de arqueologia prepara sua aposentadoria em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Mas nem tudo sai como planejado...

Conheça, a seguir, que personagens vão acompanhar – ou complicar – os planos de Indy nessa nova história:





Harrison Ford regressa como Indiana Jones, o icônico professor, arqueólogo e aventureiro





Como era de se esperar, Harrison Ford reprisa seu papel icônico como professor de arqueologia. Desde o início, nunca houve dúvidas de que Harrison Ford retornaria como Indiana Jones nesta última aventura.

"Indiana Jones é um personagem que sempre nos surpreende", disse Mangold em entrevista oficial. “Ele pode ser egoísta, empático, corajoso ou covarde. E Harrison mantém todos esses elementos contraditórios juntos”, declarou.

Mangold afirmou, ainda, que “Indiana Jones não é um herói grego no Monte Olimpo, ele é um personagem mais humano. Acho que todas as excentricidades, ansiedades, neuroses e fraquezas fazem parte de seu apelo. Mas ele tem um superpoder: o fato dele ser incrivelmente sortudo.”





Phoebe Waller-Bridge é Helena, a afilhada de Indy





Helena é afilhada de Indy. Ambos não se viam há muito tempo. Agora, ela está de volta, para surpresa do arqueólogo. Inteligente, charmosa, mas perigosamente imprevisível, Helena procura um artefato raro que seu pai confiou a Jones anos atrás.

“Ela é extremamente independente, sabe do que precisa para sobreviver e simplesmente vai atrás”, disse Phoebe Waller-Bridge, atriz que interpreta Helena, em entrevista oficial. Ao mesmo tempo, "ela é muito espirituosa e engraçada", acrescenta.





Mads Mikkelsen é Jürgen Voller, um ex-nazi





Jürgen Voller é o vilão e ex-nazista que agora trabalha como físico no programa espacial dos Estados Unidos. Voller tem seus próprios planos para a relíquia, um esquema terrível que pode mudar o curso da História mundial.

Como Jürgen Voller, os cineastas escalaram o veterano ator dinamarquês Mads Mikkelsen, amplamente conhecido atuando em sucessos como Rogue One: Uma História Star Wars.

Em entrevista, Mikkelsen detalhou um pouco mais o personagem: “Tentamos evitar o clichê do alemão ou do nazista com o sotaque e loucura extrema”, antecipou o ator. “Queríamos que ele fosse um homem que meio que se misturasse quando se mudasse para a América, pois ele é, predominantemente, um cientista”.





Boyd Holbrook é Klaber, um fiel seguidor de Voller



Klaber é o lacaio de Voller, interpretado por Boyd Holbrook, ator que já trabalhou em filmes como O Predador e Garota Exemplar – ambos disponíveis no Star+.

“Ele pode ser a ‘cadelinha do Voller’, mas também pode ser um pouco oportunista, querendo entrar na grande empreitada que Voller está começando”, disse Holbrook em entrevista oficial. “Klaber está ali para servir aos propósitos de Voller”, acrescenta.





Antonio Banderas é Renaldo, grande amigo de Indy





Renaldo, por sua vez, é um velejador e amigo de Indy, a quem ele recorre quando precisa de um mergulhador experiente na Grécia. O personagem é interpretado pelo ator espanhol Antonio Banderas.

“Renaldo é um pescador agora, mas provavelmente foi um guerrilheiro que lutou pela liberdade, talvez na Guerra Civil Espanhola, talvez na Segunda Guerra Mundial”, disse Banderas.

O espanhol complementa: “Renaldo é um homem corajoso, um pouco louco, mas no bom sentido. Ele é um amigo leal de Indy. Acho que neste momento particular da história, Indy precisa disso”.





John Rhys-Davies retorna como Sallah



Amigo de longa data de Indy, Sallah volta a ser interpretado por John Rhys-Davies, que interpretou o papel do amigo de Indy também em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida e Indiana Jones e a Última Cruzada.

Agora, Sallah é um motorista de táxi na cidade de Nova York. “É maravilhoso estar de volta, maravilhoso estar na órbita desse grande sol”, celebrou o ator, acrescentando: “Indiana Jones não mudou apenas minha vida – na verdade, mudou a natureza do cinema.”



Não perca a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, dia 29 de junho, somente nos cinemas!