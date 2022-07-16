Quem é Hércules: tudo o que você precisa saber sobre o personagem de Thor: Amor e Trovão

Uma das cenas pós-crédito da produção Marvel revelou o novo personagem interpretado por Brett Goldstein. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O ator Brett Goldstein surpreende a todos e aparece como Hércules em Thor: Amor e Trovão. Isso foi revelado em uma das duas cenas pós-créditos da nova produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), que já está disponível nos cinemas.

O filme, dirigido por Taika Waititi, mais uma vez traz Chris Hemsworth como Thor Odinson, Tessa Thompson como Valquíria e o próprio Waititi como Korg. Enquanto isso, Natalie Portman também retorna como Jane Foster, a Poderosa Thor.

A participação de Christian Bale como o Caniceiro dos Deuses, Gorr, surpreendeu o público. No entanto, o filme também revelou novos personagens, em um universo que não para de se expandir. Um deles é Hércules.







Quem é Hércules em Thor: Amor e Trovão?





Hércules faz sua breve aparição na primeira cena pós-créditos de Thor: Amor e Trovão. O personagem ouve as palavras de Zeus (Russel Crowe), que ordena que ele vá atrás de Thor depois de ter sido derrotado pelo deus asgardiano e perdido sua arma, o poderoso raio.

Diante da recusa de Zeus em ajudá-lo a combater o Carniceiro dos Deuses, Thor acabou roubando o raio para derrotar o vilão.

Nesta cena, o público vê que Zeus não está morto e que buscará vingança através do poderoso Hércules.

O que você está esperando para adquirir seus ingressos? Thor: Amor e Trovão espera com novas aventuras, muito humor e ação no cinema mais próximo de sua casa.