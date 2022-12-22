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Quem é Jamie Flatters, o ator que interpreta Neteyam em Avatar: O Caminho da Água

22 de dezembro de 2022
22 de dezembro de 2022

O ator é uma das novidades do segundo filme no universo de Pandora. Saiba mais sobre Jamie e seu personagem! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Para alegria dos fãs de Avatar (2009) e do universo Pandora, a continuação Avatar: O Caminho da Água chegou aos cinemas. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias ou online.

A sequência do filme de sucesso de James Cameron traz de volta alguns personagens já famosos, como Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), que agora são pais.

O filho mais velho do casal é Neteyam, interpretado pelo ator Jamie Flatters, que já teve experiência em outras produções audiovisuais. Conheça mais sobre sua trajetória artística:

Avatar: O Caminho da Água

Quem é Jamie Flatters

Jamie Flatters é um ator britânico nascido em Londres, no Reino Unido, no dia 7 de julho de 2000.

Flatters já participou de 12 produções, entre séries e longas-metragens. O artista integrou o elenco de seriados ingleses como So Awkward (2015-2020) e Close To Me (2021).

Além disso, Jamie Flatters esteve em filmes de diferentes gêneros. Um dos mais recentes é ambientado no período da Segunda Guerra Mundial e outro, é uma adaptação de um livro juvenil escrito por Soman Chainani.

Conheça Neteyam em Avatar: O Caminho da Água

Jamie Flatters é uma das novidades que o segundo filme Avatar trouxe ao universo Pandora com seu personagem, Neteyam.

Para saber o que acontece com o filho mais velho de Jake e Neytiri, basta conferir Avatar: O Caminho da Água, disponível nos cinemas de toda a América Latina.

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