Quem é Letitia Wright, a atriz que interpreta Shuri em Pantera Negra 

A atriz volta no papel da jovem cientista de Wakanda em Pantera Negra: Wakanda para Sempre.

Letitia Wright – atriz que interpreta Shuri em Pantera Negra (disponível no Disney+) – está de volta para lutar e proteger sua nação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, nova produção da Marvel Studios.

Shuri é conhecida por sua inteligência. E além de ser irmã de T’Challa/Pantera Negra (Chadwick Boseman), também é a diretora científica de Wakanda. Embora não tenha habilidades super-humanas, seu talento na ciência é incomparável.

Já Letitia é uma das jovens mais reconhecidas da indústria cinematográfica. A atriz tem desempenhado papéis importantes em séries e filmes de sucesso.

Conheça, a seguir, mais detalhes sobre a carreira de Letitia Wright antes da estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, produção que encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







Pantera Negra: Quem é Letitia Wright?

Letitia Michelle Wright nasceu em 31 de outubro de 1993, em Georgetown, na Guiana. Ainda criança mudou-se para Londres com a família, onde cresceu e completou seus estudos.

Seu interesse por atuação surgiu após ela se identificar com alguns filmes com protagonismo negro.

Wright conseguiu seus primeiros papéis na indústria depois de enviar cartas a vários agentes, contando sua curta experiência de atuação.

Letitia estreou na televisão em 2011. No mesmo ano, ela entrou para o elenco de um seriado. Entre 2013 e 2016 foi conquistando novos personagens em produções cada vez maiores.

Sua grande chance veio com o longa-metragem Pantera Negra (2018), em que viveu Shuri pela primeira vez. O papel também daria a ela um lugar em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019), todos disponíveis no Disney+.

Com vontade de ver Shuri em ação novamente? Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore.







O lançamento nos cinemas brasileiros acontece no dia 10 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

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