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Quem é Malvina Monroe, a nova vilã de Desencantada

21 de novembro de 2022
21 de novembro de 2022

Conheça mais a antagonista que promete balançar a felicidade de Giselle em Desencantada.


Toda a magia e a ilusão estão de volta com Desencantada, que já está disponível no Disney+.Como esperado, a produção conta com uma super vilã: Malvina Monroe (papel de Maya Rudolph).

Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), protagonistas de Encantada (2007), retornam nesta sequência. Agora, os dois estão casados ​​há 15 anos e decidem seguir um novo rumo em suas vidas.

Monroeville é o novo destino da família, que passa a viver em uma comunidade tranquila do subúrbio. Porém, nem tudo será paz para eles, já que vários conflitos devem atrapalhar o tão esperado "felizes para sempre".

Descubra mais sobre a antagonista que coloca Giselle em apuros no novo filme abaixo.

Desencantada Giselle Malvina


Quem é Malvina Monroe, a vilã de Desencantada

Malvina Monroe, interpretada por Maya Rudolph, é uma rainha má dos subúrbios que planeja tornar a vida de Giselle impossível. Como pode ser visto no trailer, as duas não se dão bem e têm suas diferenças para resolver na trama.



Desencantada | Trailer Oficial 2 Legendado | Disney+


Onde ver online Encantada e Desencantada

Encantada e Desencantada já podem ser vistos online no Disney+. A dica é relembrar a primeira aventura de Giselle e descubra como ela está agora no novo filme do Disney+.

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