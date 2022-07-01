Cancel
Novidades Marvel

Quem é Matt Lintz, o ator que interpreta Bruno em Ms. Marvel

1 de julho de 2022
1 de julho de 2022

Não perca a história do ator que dá vida à Bruno, o melhor amigo de Kamala em Ms. Marvel, disponível no Disney+.


A série Ms. Marvel, disponível no Disney+, conta a história de uma adolescente fã de quadrinhos e apaixonada pelo mundo dos super-heróis, que um dia ganha superpoderes como os personagens que sempre admirou.

Kamala Khan (Iman Vellani) vem de uma família muçulmana religiosa, e tem uma mãe super protetora. E como se isso não bastasse, ela ainda deve lidar com problemas na escola, os parentes sempre por perto e a vida amorosa. Para ajudar com tudo isso, ela pode contar com seu melhor amigo Bruno (Matt Lintz).

Bruno e Kamala


Ms. Marvel: Quem é Matt Lintz?

Matt Lintz nasceu em 23 de maio de 2001, na cidade de Fargo, Geórgia, nos Estados Unidos. Começou a carreira na atuação muito jovem, tanto que aos quatro anos de idade fez suas primeiras aparições como ator em comerciais.

O intérprete de Bruno vem de uma família que se dedica à interpretação. Kelly Collins Lintz, sua mãe, é uma atriz conhecida pelos papéis em filmes de comédia e também em séries dramáticas. Além disso, seus três irmãos também estão trabalham na área. As irmãs mais velhas de Matt – Mackenzie e Madison – já protagonizaram diversas produções e o irmão mais novo – Macsen – também participou de várias séries e filmes.

Matt interpreta Bruno Carrelli em Ms. Marvel, o melhor amigo do protagonista. A notícia foi anunciada em novembro de 2020, quando vazaram as primeiras imagens do set de filmagem desta que é a sétima série live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Matt teve vários papéis importantes no cinema e na televisão — embora Ms. Marvel, no Disney+, seja um de seus trabalhos de maior destaque até agora devido à importância dele na trama.

Matt Lintz


Os papéis principais de Matt Lintz

A estreia de Matt Lintz no mundo da atuação foi em 2009, em um filme de terror no qual atuou em um personagem secundário. Depois disso ele passou a ter participações maiores em diferentes filmes.

Lintz também esteve em 11 episódios ao longo das temporadas 9 e 10 de The Walking Dead (disponível no Star+) como Henry, o filho adotivo de Carol (Melissa McBride) e Ezekiel (Khary Payton). Curiosamente, seus irmãos Mackenzie e Macsen também participaram da série, mas em diferentes temporadas.

Onde assistir à série Ms. Marvel

A primeira temporada de Ms. Marvel estreou em 8 de junho. A cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo desta emocionante história é disponibilizado com exclusividade no Disney+. Não perca!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set