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Quem é Matthew Sato, o Mack de High School Musical: A Série: O Musical

10 de agosto de 2023
10 de agosto de 2023

O ator é veterano das produções da Disney, mas vem chamando atenção com sua estreia no universo High School Musical.


A volta às aulas mais desejadas pelos fãs de High School Musical: A Série: O Musical enfim chegou! Já estreou no Disney+ a quarta e última temporada da série protagonizada por Joshua Basset e Sofia Wylie, e que também traz novos nomes como Matthew Sato e outros.

E por falar em Matthew Sato, o ator já é conhecido de outra famosa produção da Disney: Doogie Kamealoha: Doutora Precoce. Lembrou? A seguir, conheça um pouco mais sobre ele, que tem sido um dos destaques da temporada final de High School Musical: A Série: O Musical:

Matthew Sato, do Havaí para o Disney+


Nascido em abril de 2001, em Mililani, no Havaí, Matthew Keoni Sato começou sua carreira como ator aos 13 anos de idade. Alguns anos depois, se mudou para Los Angeles, na Califórnia, também nos Estados Unidos e, rapidamente, sua carreira disparou.

Em 2021, ele voltou à região em que nasceu para filmar a série Doogie Kamealoha: Doutora Precoce, também da Disney. Na trama, Matthew vive Kai, o irmão mais velho da protagonista, Lahela Kamealoha, vivida por Peyton Elizabeth Lee.

Além de atuar, Sato também canta, tendo diversos singles disponíveis nos streamings de música. Em High School Musical: A Série: o Musical, ele vive o jovem Mack, que chega à escola East High para filmar o longa High School Musical 4: A Reunião

High School Musical: A Série: O Musical

Veja Matthew Sato e a temporada final de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+


Após passarem um verão incrível no acampamento Shallow Lake na temporada 3, os Wildcats voltam às aulas, preparando-se para encenar High School Musical 3: Ano da Formatura

Os planos, no entanto, são interrompidos com a notícia de que a Disney decidiu fazer o aguardadíssimo (porém fictício) filme High School Musical 4: A Reunião.

Não tem cenário melhor para uma produção dessas que a própria escola East High, onde a trilogia foi gravada, claro. Isso quer dizer que vários atores da franquia original estarão presentes na série.

Como uma formidável metalinguagem, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh interpretarão eles mesmos

Na série, eles voltam para dar vida novamente aos personagens que interpretaram anteriormente, e, assim, gravar o filme dentro da série – enquanto os atuais alunos da escola serão figurantes da produção

Uma pena que High School Musical 4: A Reunião só exista dentro de High School Musical: A Série: O Musical, mas que bom que a série existe, não é mesmo? 

Aproveite e maratone as quatro temporadas agora mesmo de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+. E quem quiser uma experiência ainda mais completa, que tal rever a trilogia High School Musical também?

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