Quem é M.O.D.O.K. em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

A Nova produção dá início à Fase 5 da Marvel e estreia em fevereiro nos cinemas

Está chegando o dia de acompanhar o início de uma nova dinastia na Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Dia 16 de fevereiro, o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia nos cinemas de todo o Brasil!

Paul Rudd e Evangeline Lilly voltam a interpretar Scott Lang/Homem-Formiga e Hope Van Dyne/Vespa. Os dois se unem aos pais de Hope (vividos por Michael Douglas e Michelle Pfeiffer) e à Cassie Lang (Kathryn Newton), filha de Scott em uma jornada pelo Reino Quântico.

Neste local, eles enfrentam um dos maiores vilões que o UCM já viu: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors). Contudo, no trailer da produção revelou a presença de outro vilão conhecido do público: M.O.D.O.K.!







'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania' | Trailer Oficial 2 Legendado



Quem é M.O.D.O.K





M.O.D.O.K. é um supervilão que apareceu pela primeira vez na HQ Tales of Suspense #94. A edição foi criada por Stan Lee em parceria com os artistas Jack Kirby e Gene Colan.

De corpo pequeno e cabeça enorme, talvez a única coisa maior do que ela seja seu ego. M.O.D.O.K. se vê invencível e, no filme, será capaz de tudo para manter seus planos malignos sob controle.





Não perca Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas





No dia 16 de fevereiro, viaje você também ao Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. A pré-venda de ingressos começa no dia 1º de fevereiro. Garanta já o seu lugar nessa aventura!

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